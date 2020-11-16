Раскрыта польза выключения смартфона на ночь

Привычка выключать смартфон на ночь имеет положительные психологические последствия. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» раскрыла специалист пресс-службы «Роскачества» Алеся Боровикова.
По мнению Боровиковой, с технической точки зрения отключать телефон на ночь бесполезно, так как девайс рассчитан на длительное время работы без перерывов. Однако с точки зрения психологии практика отказа от использования гаджетов перед сном оправдана. «Существуют исследования, которые показывают прямую связь между нарушениями сна и использованием смартфона в темноте в постели», — заметила специалист.
Представитель «Роскачества» подчеркнула, что нарушение сна обычно вызывает свечение экрана, поэтому рекомендуется либо выключать аппарат перед отдыхом, либо не пользоваться девайсом хотя бы за час до сна. В этой связи Алеся Боровикова посоветовала активировать на смартфонах специальный режим, в котором спектр свечения экрана меняется на более желтый — менее раздражительный для глаз. «Эта опция может называться по-разному (режим чтения у Xiaomi, Night Shift у iPhone)», — отметила эксперт.
Также Боровикова заметила, что ставить телефон на всю ночь на зарядку не очень разумно. В этом случае на аккумулятор девайса оказывается дополнительное воздействие, что влияет на его срок работы. «Пусть лучше он немного разрядится к утру, но зато не будет риска, что это негативно скажется на сроке службы аккумулятора», — подытожила специалист.
Ранее эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал об оптимальной частоте перезагрузок смартфона. По его словам, девайс стоит выключать и включать обратно в случае заметных сбоев в работе ОС или приложений. При этом, как правило, смартфоны сами перезагружаются во время установки обновлений и при возникновении критических ошибок.