Названа оптимальная частота перезагрузки смартфона

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал оптимальную частоту перезагрузки смартфона. Он рассказал агентству «Прайм», что современным смартфонам перезагрузка не требуется, если вас устраивает, как работает устройство.

«Смартфоны и планшеты сами перезагружаются, когда, например, обновляются на новые версии операционных систем. У iPhone это происходит довольно часто, на моделях с операционной системой Android обновлений, как правило, ждать приходится дольше», — подчеркнул эксперт.

Перезагружать устройство стоит в том случае, если вы заметили сбои в работе операционной системы или приложений. Также это может помочь, если «отваливается» Wi-Fi, добавил Гриценко. По его словам, перезагрузить смартфон также будет не лишним, если не работает режим модема, быстро расходуется заряд аккумулятора или не запускаются какие-то приложения.

Последствий от длительной работы современных смартфонов без перезагрузок практически нет. Эксперт добавил, что возможны только «локальные» проблемы.

Ранее россиянам дали совет для сброса настроек смартфона до заводских. Перед этим нужно сделать резервную копию данных на компьютере или в облаке и сохранить важные файлы, пароли и контакты. Такие советы дал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.