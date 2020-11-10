Россиянам дали совет для сброса настроек смартфона

Прежде чем сбросить настройки смартфона до заводских, нужно сделать резервную копию данных на компьютере или в облаке. Рекомендуется сохранить важные файлы, пароли и контакты. Такие советы россиянам в интервью с агентством «Прайм» дал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Если вы получали на телефоне права root и удаляли предустановленные приложения или файлы с правами суперпользователя, есть вероятность, что после сброса удаленные таким образом приложения не восстановятся из бэкапа», — предупредил эксперт. При этом, как пояснил Кузьменко, в зависимости от программного обеспечения и модели смартфона, система предложит варианты от сброса небольшой части настроек до полного очищения.

Обычно такие функцию, по словам специалиста, применяют при передаче смартфона новому хозяину или при желании избавиться от лишнего мусора или вирусов. Однако если после очистки проблема не была устранена, лучше обратиться в сервисный центр.

Ранее партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов перечислил способы использования старого смартфона. Так, его можно продать, использовать в качестве резервного или приспособить для творчества, рассказал эксперт.