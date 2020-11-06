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Эксперт назвал минусы мобильных приложений соцсетей

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Фото: Pixabay.com

В каждом приложении соцсетей и мессенджеров есть свои плюсы и минусы. Например, благодаря ним люди получают возможность общаться с близкими с разных уголков света, однако при этом мобильные приложения часто замечают в слежке за пользователями. Такие стороны соцсетей в беседе с агентство «Прайм» назвал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей», — рассказал эксперт. Кроме того, по его словам, многие пользователи замечают высокий расход заряда батареи при пользовании приложением.

Мясоедов посоветовал удалять приложения, не используемые часто. Это позволит освободить память устройства. Кроме того, удаление мессенджеров и игр позволит проводить больше времени с семьей. Специалист добавил, что сообщения лучше проверять несколько раз в день с компьютера.

Ранее Мясоедов рассказал, какие данные в себя включает цифровой след пользователя. По словам эксперта, большую часть информации пользователи сами раскрывают в соцсетях: номер телефона, геолокации, фотографии и так далее.

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