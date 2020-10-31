Назван известный интернету набор данных о пользователе

Тот набор информации, который известен о пользователях всемирное паутине, называется цифровым следом. Это, в первую очередь, история поисковых запросов. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными лезем в интернет, о чем говорим с близкими», — пояснил специалист.

Но главным источником информации от пользователей Мясоедов назвал данные из соцсетей: снимки и отметки друзей, публичные поздравления или выражения сочувствия, геометки, номера телефонов и так далее. «Тем, кто собирает информацию, обычно даже не нужно глубоко копать, она лежит на поверхности», — подытожил эксперт.

Кроме того, по его словам, люди, не обладающие интернет-грамотностью, часто выкладывают в сеть фото паспорта, чего категорически нельзя делать. Другие личные данные могут «утечь» при взломе доступа баз данных, заключил Мясоедов.