Эксперт назвал способы использования старого смартфона

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов назвал агентству «Прайм» способы использования старого смартфона.

Эксперт указал, что выбрасывать старые гаджеты — значит наносить вред экологии. Вместо этого он посоветовал продать смартфон, использовать как резервный или приспособить для творчества.

«Продать его с рук или сдать в магазин, торгующий такой аппаратурой. Покупателям регулярно требуется подержанная техника», — пояснил Мясоедов. Кроме того, он предложил отдать устройство ребенку, который не имеет навыков обращения с дорогими гаджетами и может его разбить.

Ранее руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин назвал срок, в который следует заменять смартфон. Он отметил, что в среднем пользователи смартфонов меняют их примерно один раз в три года. Причиной этого он назвал тот факт, что новые гаджеты похожи друг на друга, а новые «фишки», которые могли бы подтолкнуть пользователя к покупке, при этом у них отсутствуют. Он подчеркнул, что использование смартфона дольше, чем три года, влечет снижение работы без подзарядки, поскольку батарея за этот период деградирует.