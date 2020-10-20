США решили засудить Google

Власти США решили засудить компанию Google за монополизм в области поисковых сервисов и рекламы. Об этом пишет CNBC.

Министерство юстиции во вторник, 20 октября, подало иск к компании, обвиняя ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В ведомстве считают, что Google заключила соглашения, препятствующие доступу конкурентов на рынок. Также американские власти утверждают, что корпорация платила производителям мобильных устройств, операторам связи и интернет-браузеров за установку Google в качестве поисковика по умолчанию.

Кроме того, министерство собирается оспорить практику, согласно которой осуществляется предустановка поисковика Google на телефоны с операционной системой Android.

В Минюсте утверждают, что на Google приходится 88 процентов поисковых запросов в США, 94 процента мобильных поисковых запросов выполняются через его сервисы. По данным министерства, корпорация владеет 70 процентами рынка поисковой рекламы. Это приводит к тому, что другие поисковики не могут конкурировать с ней. В результате Google ущемляет права потребителей и рекламодателей, ограничивая их выбор.

В компании уже ответили на претензии министерства, назвав его позицию «глубоко ошибочной». В Google отметили, что люди пользуются ее поисковиком не потому, что вынуждены, а потому что хотят.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



