В США испугались нападений Ирана с помощью российского спутника

В США опасаются, что Иран может устраивать новые нападения на Ближнем Востоке с помощью российского спутника «Канопус-В», который Москва собирается поставить Тегерану. Об этом пишет The Washington Post.

Спутник наблюдения Земли, который Россия запустит для использования Ираном, даст последнему возможность отслеживать военные цели в регионе. Например, Тегеран сможет вести наблюдение за объектами в Персидском заливе и на территории Израиля, а также за военными базами в Ираке.

The Washington Post уточняет, что запуск спутника ожидается в течение ближайших месяцев. В связи с этим американская администрация испугалась возможной военной угрозы: якобы с помощью такой технологии иранская сторона сможет проводить точечные атаки.

«Это не самая лучшая спутниковая система в мире, но у нее высокое разрешение, которое идеально подходит для военных целей. Такой спутник позволит Ирану наводить точный прицел всего за пару часов», — поделился источник The Washington Post, знакомый с деталями поставок.

США неоднократно выражали беспокойство в связи с улучшением военной техники Ирана, обвиняя его в спонсировании военных кампаний в разных точках Ближнего Востока. Так, Вашингтон требовал продлить запрет на поставки оружия в Иран, которым якобы пренебрегают Китай и Россия.

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