Школьник помог открыть планету во время стажировки в NASA

Американский десятиклассник Вольф Кукер (Wolf Cukier) во время стажировки в Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA) помог открыть планету. Об этом сообщает сайт NASA.

Летом 2019 года его пригласили в Центр космических полетов имени Годдарда. Первым заданием было наблюдение за изменением яркости звезд в рамках миссии телескопа TESS по поиску экзопланет. На третий день стажировки, изучая данные волонтеров о системе из двух звезд, Кукер заметил на их орбите странную тень. Поначалу школьник подумал, что видит звездное затмение, но это не подтверждалось прогнозами. В итоге в январе NASA объявило об обнаружении новой планеты TOI 1338b, которая находится на расстоянии 1,3 тысячи световых лет от Земли.

TOI 1338b — единственная известная в настоящий момент планета данной звездной системы. Она примерно в 6,9 раза больше Земли, и в сравнении с объектами Солнечной системы заняла бы место между Сатурном и Нептуном. Орбита планеты находится почти в той же плоскости, что и звездные, из-за чего регулярно происходят затмения.

В 2018 году российские школьники Артем Макаренко и Валерия Саенко обнаружили новый остров, образовавшийся из-за таяния ледника у архипелага Новая Земля. Подростки нашли объект у ледника Вилькицкий-Южный 31 января на всероссийских юношеских чтениях имени Королева в Самаре. Открытие было сделано в результате исследования снимков, произведенных отечественным космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Канопус-В», а также европейскими Landsat-7/8 и Sentinel-1/2.

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