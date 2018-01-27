Разочаровавшийся в школьном образовании американец научил дочь собирать автомат

Житель американского штата Флорида разработал собственную систему обучения для детей, где ключевым моментом стало владение оружием. Об этом пишет издание The Sun.

Мужчина говорит, что в молодости часто имел проблемы с законом. В частности, вместе с друзьями воровал из машин. Сейчас же он считает себя учителем и наставником молодежи.

Его дочь и сын никогда не посещали школу, но с закрытыми глазами могут собрать автомат. При этом отлично знают многие факты из истории США. О своей концепции обучения образования мужчина рассказывает пользователям интернета при помощи видеоорликов.

По словам отца, он хочет воспитать своих детей самостоятельными людьми, умеющими брать ответственность за принимаемые решения.

25 января сообщалось, что школьник в США подверг сомнению преподаваемую историю страны. По его мнению, Америку открыл вовсе не Христофор Колумб, а индейцы.

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