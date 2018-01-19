Американский подросток рассказал о подготовке к концу света

17-летний американец рассказал о подготовке к апокалипсису. На необычное хобби обратило внимание издание The Mirror.

Алекс Мейсон (Alex Mason) посвятил шесть лет обучению навыкам выживания в постапокалиптическом мире. Он запасает продукты вроде круп и консервов и все время носит с собой набор на случай конца света: рюкзак с водой и едой на пару дней и аптечкой.

A post shared by MA Bushcraft On Youtube (@apocalyptic_preppers) on Apr 15, 2017 at 10:34am PDT

Мейсон готовится ко всем возможным вариантам глобальной катастрофы: войне, эпидемиям, стихийным бедствиям. Он научился оказывать первую помощь, разводить огонь без спичек, строить убежища и добывать пищу. Подросток освоил навык изготовления ловушек для животных и с нетерпением ждет совершеннолетия, чтобы получить охотничью лицензию и право на ношение оружия. Он объясняет, что считает катастрофу неотвратимой: «Стоит только взглянуть, в каком состоянии сегодня мир, чтобы увидеть, сколько всего может пойти не так. Надеюсь, все наладится, но я должен уметь позаботиться о себе и семье в случае чего».

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Вместе со своим другом Мейсон ведет Instagram, в котором дает подписчикам советы по выживанию в дикой природе. Семья и друзья поддерживают его начинания, но в комментариях над ним иногда смеются.

Существует целая субкультура сурвивалистов или выживальщиков. Она зародилась в США во время холодной войны, но со временем распространилась по всему миру. Сообщества выживальщиков есть и в России.

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