Путин рассказал об отношении к оскорблениям Байдена

Президент России Владимир Путин рассказал, что не переживает из-за скандальных заявлений американского лидера Джо Байдена в свой адрес. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу NBC, фрагмент которого показали в эфире 11 июня.

«Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки — это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», — заявил российский лидер. Он также отметил, что некоторые обвинения в его адрес напоминают «словесное несварение желудка».

Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC в преддверии саммита с американским коллегой Джо Байденом, который пройдет в Женеве 16 июня. Ожидается, что полное интервью российского лидера покажут 14 июня.

17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента. Путин ответил на это фразой «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества.