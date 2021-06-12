США заявили о готовности вводить санкции против России на фоне саммита

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о готовности вводить санкции против России на фоне предстоящей встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос об использовании санкций против России вместо переговоров, пресс-секретарь Белого дома в интервью телеканалу CNN отметила, что Вашингтон «сохраняет все возможности ответить на проблемные действия» и никогда не отказывался от этого.

Вместе с тем Псаки подчеркнула, что Соединенные Штаты хотят «найти путь вперед» в российско-американских отношениях. По ее словам, встреча двух президентов отвечает интересам Вашингтона, поскольку в Белом доме хотят «прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми».

Говоря о темах, которые будет подняты на переговорах, Псаки назвала вопросы стратегической стабильности, переговоров с Ираном, а также «кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека».

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.