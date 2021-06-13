В США пообещали «жесткий сигнал» на встрече Байдена и Путина

Вашингтон пообещал «жесткий сигнал» на встрече президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, в отличие от того, который демонстрировал прежний глава американского государства Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала NBC.

«Для Белого дома ключевой задачей по итогам запланированной на среду встречи будет дать понять, что Байден дал жесткий сигнал Путину, в отличие от тех дружеских отношений, которые продемонстрировал предыдущий президент Дональд Трамп после его первой встречи с Путиным», — заявил осведомленный источник.

Отмечается, что приезд Байдена в Женеву после встреч с союзниками США должен продемонстрировать России «единый фронт» для противодействия Москве. Кроме того, эксперты по внешней политике предупредили, что совместная пресс-конференция российского и американского лидеров стала бы «моментом повышенной опасности» для главы Белого дома.

Уточняется, что встреча глав государств пройдет «в более широком и более узком» форматах, однако пока неизвестно, пройдут ли переговоры один на один, без присутствия помощников и советников Путина и Байдена.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена решила не проводить совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным по завершении встречи двух лидеров в Женеве из-за неудачного опыта экс-президента США Дональда Трампа. Предыдущий саммит России и США проходил в 2018 году. По словам сенатора Джона Маккейна, на его памяти «это было одно из самых позорных выступлений американского президента».