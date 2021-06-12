Байден решил провести отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

Глава Белого дома Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в среду, 16 июня, в Женеве. Об этом представитель администрации сообщил Bloomberg, передает РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, конференция в таком формате будет «наиболее подходящей».

Ранее 12 июня президент России в интервью телеканалу NBC сравнил Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.