Байден согласился с оценкой Путина отношений России и США

Американский лидер Джо Байден согласился со словами президента России Владимира Путина об отношениях между двумя странами. Так, по оценке российского лидера, отношения России и США опустились до худшего уровня за последние годы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, он прав, что они [отношения] находятся на низкой точке», — сказал глава Белого дома на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран «Большой семерки» (G7).

Ранее российский лидер в интервью американскому телеканалу NBC оценил отношения США и России. «Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», — сказал Путин.

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.