Блинкен согласился с Путиным по одному вопросу

Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с российским президентом Владимиром Путиным по одному вопросу. Об этом пишет ТАСС.

Госсекретарь подтвердил, что отношения между Вашингтоном и Москвой действительно опустились до низшего уровня за последние годы. «Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным», — добавил Блинкен.

12 июня российский лидер заявил, что отношения между странами действительно упали до низшей точки за последние годы.

В конце апреля Белый дом раскрыл список тем, которые президент США может затронуть при встрече с Путиным. Байден планировал обсудить конфликт на Украине и ситуацию вокруг Алексея Навального, главы Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Также Байден планирует поговорить с Путиным о стабилизации отношений Москвы и Вашингтона.

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.

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