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Байден порассуждал о давлении США на Путина

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Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден порассуждал о том, почему его российский коллега Владимир Путин не поддается давлению со стороны Вашингтона. Его слова приводит РИА Новости.

«Он — Владимир Путин», — ответил Байден, добавив, что готов будет подробнее порассуждать на эту тему после двусторонних переговоров.

Ранее 13 июня американский президент назвал Путина автократом, отметив, что не уверен в том, что сможет изменить «поведение человека или страны».

Переговоры между Байденом и Путиным намечены на 16 июня и состоятся в вилле Ла Гранж Женеве. Они станут первой встречей двух президентов после вступления Байдена в должность.

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