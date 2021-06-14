Президент Франции Эммануэль Макрон призвал НАТО к «требовательному диалогу» с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, это необходимо для построения архитектуры безопасности в Европе, так как прежняя архитектура перестала существовать, в том числе из-за прекращения действия Договора по открытому небу.

«Я хочу подтвердить желание европейцев играть определяющую роль в переговорах по теме контроля над вооружениями», — добавил Макрон на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран альянса в Брюсселе.

Ранее НАТО обвинили Россию в том, что та якобы продолжает использовать безответственную ядерную риторику. «Россия продолжает использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику и усиливать постоянный акцент на дестабилизирующих учениях с применением обычных вооружений, включая системы двойного назначения», — говорится в итоговом заявлении саммита альянса.

Саммит Североатлантического альянса прошел в Брюсселе 14 июня. Лидеры стран НАТО обсудили противодействие России и Китаю, сотрудничество с Украиной и Грузией и другие вопросы.