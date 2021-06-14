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В НАТО обвинили Россию в использовании безответственной ядерной риторики

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В НАТО обвинили Россию в том, что та якобы продолжает использовать безответственную ядерную риторику. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита альянса.

«Россия продолжает использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику и усиливать постоянный акцент на дестабилизирующих учениях с применением обычных вооружений, включая системы двойного назначения», — говорится в заявлении.

Кроме того, в НАТО отметили, что «агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности». «Государственные и негосударственные субъекты бросают вызов основанному на правилах международному порядку и стремятся подорвать демократию во всем мире», — заявили в НАТО.

Ранее в НАТО подтвердили, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в Североатлантический альянс. Там подчеркнули, что поддерживают право этих двух стран «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».

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