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Европа захотела присоединиться к переговорам США и России об оружии

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Франция хотела бы, чтобы Европа присоединилась к переговорам США и России о контроле над вооружениями. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, его слова приводит ТАСС.

Макрон подчеркнул, что европейцы стремятся быть частью переговоров, которые касаются судьбы их региона. Политик также отметил, что Франция не хочет возвращаться к временам холодной войны.

Контроль над вооружениями станет одной из главных тем переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Лидеры также обсудят кибербезопасность, ситуацию на Украине и в Белоруссии.

27 мая администрация американского президента Байдена уведомила Россию о том, что не намерена возвращаться в Договор по открытому небу, по которому страны-участницы имеют право совершать разведывательные полеты над территорией друг друга. 7 июня российский президент подписал закон о выходе страны из договора. После выхода США и России в договоре остались лишь страны Европы, Турция и Канада. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что без России и США один из немногих оставшихся договоров в сфере контроля над вооружениями обречен на смерть.

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