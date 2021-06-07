Путин подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает РИА Новости.

Закон, который стал ответом на выход США из договора в ноябре 2020 года, был принят Государственной думой 19 мая. Депутаты нижней палаты парламента единогласно проголосовали за денонсацию соглашения.

2 июня денонсацию Договора по открытому небу вслед за Госдумой одобрил Совет Федерации.

В ноябре 2020 года США официально вышли из соглашения. Они заявили, что решение связано якобы с нарушениями Москвой ряда положений ДОН. Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.