Договор по открытому небу признали обреченным на смерть без России и США

Без России и США Договор по открытому небу (ДОН), разрешающий разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга, обречен на смерть. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, его слова приводит РИА Новости.

По мнению Гаврилова, соглашение без участия в нем Москвы и Вашингтона «нежизнеспособно».

28 мая Госдепартамент США подтвердил окончательный выход из ДОН. В ведомстве рассказали, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в договор, «учитывая, что Москва не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению». Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал такое решение ошибкой.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020-го, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.