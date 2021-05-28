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В России прокомментировали отказ США возвращаться в Договор по открытому небу

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Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал решение США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) и назвал его ошибкой. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

«Решение было ожидаемо. Оно нас, разумеется, не радует, а разочаровывает, потому что США упустили еще один шанс внести позитивный вклад в укрепление безопасности в Европе», — отметил дипломат. По его мнению, вместо продуктивной работы Вашингтон «продолжает инсинуации» и выдвигает очередные обвинения в адрес Москвы.

Кроме того, Рябков высказался о предстоящей встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, окончательный отказ Вашингтона от ДОН может создать неблагоприятную атмосферу между сторонами.

В Госдепартаменте США подтвердили окончательный выход из ДОН 28 мая. Собеседник РИА Новости рассказал, что Соединенные Штаты не намерены пытаться возвращаться в договор, «учитывая, что Москва не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению».

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