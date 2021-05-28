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Германия раскрыла свое мнение о соблюдении Договора по открытому небу

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Штеффен Зайберт
Штеффен Зайберт
Фото: Michael Sohn / AP

Германия решила остаться в Договоре по открытому небу (ДОН) даже несмотря на официальный отказ США. Об этом заявил представитель правительства Штеффен Зайберт, его цитирует РИА Новости.

«Мы приняли [позицию Соединенных Штатов] к сведению, позиция правительства ФРГ по этому договору остается неизменной. Считаем ДОН важной частью архитектуры контроля за вооружениями», — отметил Зайберт.

Он также раскрыл мнение Берлина относительно важности соглашения: там считают, что договор способствует взаимной прозрачности и доверию, а также укреплению безопасности. Кроме того, представитель ФРГ подчеркнул, что в Германии сожалеют о решении США покинуть ДОН.

В Госдепартаменте США подтвердили окончательный выход из ДОН 28 мая. Собеседник РИА Новости рассказал, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в договор, «учитывая, что Москва не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению».

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал такое решение ошибкой.


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