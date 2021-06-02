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Совфед одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Совет Федерации вслед за Госдумой одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), сообщает РИА Новости в среду, 2 июня.

19 мая нижняя палата парламента единогласно проголосовала за денонсацию ДОН. Законопроект был разработан в ответ на выход США из договора в ноябре 2020 года.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что у Вашингтона есть возможность пересмотреть свою позицию по участию в ДОН до 2 июня, пока сенаторы не рассмотрят соответствующий проект закона.

В ноябре 2020 года США официально вышли из соглашения. Они заявили, что решение связано якобы с нарушениями Москвой ряда положений ДОН. Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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