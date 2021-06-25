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В ЕС задумались о саммите с Россией

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Санна Марин
Санна Марин
Фото: John Thys / Reuters

Лидеры Евросоюза могут вернуться к идее проведения саммита с Россией. О том, что в Европе об этом задумываются, рассказала премьер-министр Финляндии Санна Марин перед встречей в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Дискуссия была достаточно длинной, и лидеры ряда стран высказывали различные мнения о том, на какой стадии диалог должен произойти. Но это по-прежнему открытый вопрос... я думаю, это хорошая инициатива — организовать такой тип дискуссии... я думаю, мы обсудим это в дальнейшем», — заявила глава финского правительства.

Ранее в тот же день сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли идею канцлера ФРГ Ангелы Меркель и лидера Франции Эммануэля Макрона пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров стран ЕС.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива пригласить Путина на саммит с лидерами Евросоюза, вероятно, связана с прошедшей в Женеве встречей российского и американского лидеров. Лавров отметил, что, по всей видимости, женевские переговоры были восприняты в Брюсселе как сигнал к тому, что «теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность».

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