Лидеры Евросоюза задумали ввести новые санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможность введения новых санкций в отношении России, сообщает ТАСС.

Отмечается, что лидеры стран Евросоюза задумали ввести в том числе экономические санкции против России. «Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России», — говорится в итоговом заявлении, принятом по итогам первого дня саммита ЕС.

Также Евросоюз намерен изучить возможные варианты диалога с Россией по вопросам, которые представляют интерес для сообщества, такие как климат и охрана окружающей среды, здравоохранение, отдельные вопросы внешней политики и политики безопасности.

При этом в тексте документа не упоминаются предложенные Боррелем принципы развития отношений с Россией: «отталкивать, сдерживать, вовлекать».

Ранее сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли идею канцлера ФРГ Ангелы Меркель и лидера Франции Эммануэля Макрона пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров стран ЕС.