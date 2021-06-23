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Меркель призвала пригласить Путина на саммит Евросоюза

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Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала пригласить президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, который состоится 24-25 июня в Брюсселе. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, предложение немецкой стороны поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. Берлин и Париж понадеялись, что Евросоюз будет готов взаимодействовать с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес. Среди этих вопросов назвали защиту экологии, борьбу с международным терроризмом, здравоохранение и космические программы.

В Германии считают, что двусторонняя встреча Путина с американским коллегой Джо Байденом может поспособствовать нормализации отношений российской стороны и Запада. Меркель отметила, что Европе следует изменить курс во взаимодействии с Москвой на постепенное налаживание отношений.

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