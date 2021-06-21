Захарова назвала средневековой стратегию ЕС против России

Новая стратегия Евросоюза в отношении России, которая основана на трех принципах — «отталкивать, сдерживать, вовлекать», является подходом не XXI века, а Средневековья. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

В ходе программы Захарова прокомментировала стратегию взаимоотношений ЕС с Россией, которую ранее озвучил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По ее мнению, ни с одним государством или объединением стран такой подход неуместен и она не представляет, с кем у Борреля «получилось отталкивать, сдерживать, вовлекать».

«По большому счету, не для XXI века этот подход. Какое-то вот здесь средневековье немножко: <...> когда одна точка мира считает, что все остальные должны выполнять какие-то вассальные функции. Вот это как раз программа для вассальных государств. Но они, наверное, что-то перепутали», — сказала она.

15 июня Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.

Кроме того, ЕС и США по итогам саммита 15 июня решили создать диалог на высоком уровне касательно политики в отношении российской стороны, чтобы «ответить на ее негативное поведение и вредные деяния».