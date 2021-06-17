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В МИД высказались об обвинениях Евросоюза в адрес России

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об обвинениях Евросоюза в адрес Москвы. Ее слова передает ТАСС.

Дипломат назвала обвинения, озвученные в докладе главы международной дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии, безосновательными и «категорически неприемлемыми».

15 июня Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.

Кроме того, ЕС и США по итогам саммита 15 июня решили создать диалог на высоком уровне касательно политики в отношении России, чтобы «ответить на ее негативное поведение и вредные деяния».

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