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ЕС и США договорятся об общей политике в отношении России

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Фото: Francois Lenoir / Reuters
Продолжение: ЕС и США прокомментировали список недружественных стран России

ЕС и США создадут диалог на высоком уровне с целью договориться об общей политике в отношении России. Об этом говорится в документе, составленном по итогам саммита ЕС — США.

«Мы готовы решительно ответить на негативное поведение и вредные деяния [России], на что следует обратить внимание ради того, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений», — говорится в заявлении.

Западные страны подчеркнули, что оставляют открытыми каналы связи для сотрудничества с Москвой. Это в первую очередь касается вопросов, представляющих взаимный интерес. Страны ЕС и США также призвали Россию обеспечить «нормальную работу» дипломатических миссий.

8 июня дипломатический источник ТАСС в Брюсселе подтверждал, что участники саммита объявят о создании совета для координации политики в отношении России.

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