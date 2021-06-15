ЕС и США прокомментировали список недружественных стран России

Список недружественных стран, составленный Россией, только подрывает ее отношения с западными странами. Об этом говорится в документе, составленном по итогам саммита ЕС — США.

В заявлении указано, что стороны готовы ответить на «негативное поведение и вредные деяния» Москвы, которые якобы направлены на ухудшение отношений с западными странами. Список недружественных стран также расценили как попытку усилить противостояние.

В том же документе говорится, что ЕС и США оставляют открытыми каналы связи для сотрудничества с Москвой. Это в первую очередь касается вопросов, представляющих взаимный интерес. Страны ЕС и США также призвали Россию обеспечить «нормальную работу» дипломатических миссий.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

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