Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал условия исключения США из списка недружественных стран. Он рассказал в интервью «Известиям», что необходимо сделать Вашингтону.

Замминистра отметил, что США должны изменить свою политику и перестать «грубым образом» вмешиваться во внутренние дела России. Он выразил готовность сразу же «запустить соответствующие переговоры и диалог».

Соединенным Штатам, по его словам, следует перестать работать по всем направлениям «на ущемление наших экономических интересов», а также мешать интеграционным усилиям России. «Я не искусственно набираю условия. Если вы посмотрите в текст федерального закона, который был принят, когда мы приостанавливали выполнение двустороннего соглашения с США об утилизации избыточного оружейного плутония в ответ на одну из первых волн, там все эти подходы и условия изложены вполне внятно и конкретно», — пояснил Рябков.

Он добавил, что США будут в этом перечне, пока не нормализуют деятельность загранучреждений и не проявят готовность вернуться к ситуации «до запуска этой нисходящей негативной спирали». «У нас не осталось другого выхода, кроме как вывести это в ноль, обеспечить паритет, потому что в США принятых на месте в наших загранучреждениях нет», — сказал Рябков.

В начале июня представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала несколько советов странам, не желающим попадать в список недружественных для России. «Главное — наш основной тезис: мы за развитие равноправных отношений», — отметила дипломат, добавив, что в основе любых взаимодействий должно быть взаимное уважение.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.