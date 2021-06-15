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В МИД предложили «на раз» решить ситуацию с заключенными в США россиянами

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Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил «на раз» решить ситуацию с заключенными в США россиянами. Он заявил в беседе с «Известиями», что для этого нужно задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных граждан.

«Мы можем решить буквально "на раз" ситуацию с нашими соотечественниками, которые отбывают умопомрачительные сроки в США. Если американцы согласятся задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, мы готовы встречно американцам передать их граждан», — сказал представитель дипведомства.

Однако он добавил, что осужденный за шпионаж гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан в число тех лиц, которых бы российская сторона могла бы передать на обмен, не входит.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть вопрос об обмене заключенными с США.

4 августа 2020 года вступил в законную силу приговор Мосгорсуда, который назначил Уилану 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его задержали в Москве 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты.

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