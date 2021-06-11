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Британия обвинила Россию в пособничестве кибератакам

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Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Великобритания обвиняет Россию в пособничестве кибератакам и призывает «Большую семерку» единогласно выступить против подобных деяний. С таким заявлением выступил глава британского МИД Доминик Рааб, его цитирует Reuters.

Рааб подчеркнул, что кибератаки противоречат нормам международного права. «Они наносят большой ущерб, некоторые из них совершаются ради чистого воровства или наживы, другие — только для того, чтобы посеять хаос», — отметил глава британского МИД. Дипломат также подчеркнул, что хакерские атаки на больницы, школы и ключевые объекты инфраструктуры являются недопустимыми.

Заявления Рааба прозвучали в преддверие саммита «Большой семерки», который пройдет в английском графстве Корнуолл с 11 по 13 июня.

Кибербезопасность также станет одной из главных тем переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Помимо этого лидеры обсудят контроль над вооружениями, ситуацию на Украине и в Белоруссии. В Белом доме также сообщили, что ожидают, что Байден и Путин обсудят недавнюю кибератаку на крупнейшего производителя мяса в мире — JBS.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал «Ленте.ру», что важно, чтобы лидеры России и США нашли взаимопонимание по некоторым ключевым сюжетам. В качестве возможных направлений, где президенты могут достичь определенных договоренностей, Рябков назвал область информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности и сферу контроля над вооружениями.

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