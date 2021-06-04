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В США задумались о наступательных кибератаках на Россию

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Фото: Samantha Sais / Reuters

Правительство США задумалось о наступательных кибератаках на российских хакеров из-за участившихся взломов американских компаний с помощью вирусов-вымогателей. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По информации издания, в администрации Джо Байдена хотят считать кибератаки угрозой национальной безопасности. По мнению чиновников, если раньше подобные взломы были просто неприятностью, то теперь они нередко чреваты значительным экономическим ущербом. Об этом, в частности, свидетельствуют недавние кибератаки на производителя мяса JBS и трубопроводного оператора Colonial Pipeline, которые привели к сбоям в поставках.

На протяжении многих лет подобные взломы с требованием выкупа рассматривались как чисто уголовные дела, поскольку они осуществлялись не правительствами, а частными лицами. Однако американские чиновники отмечают, что до уголовного преследования дело доходило редко, ведь большинство злоумышленников живут в России и других странах, где американские правоохранительные органы не могут ничего сделать.

В Вашингтоне убеждены, что Россия разрешает хакерам свободно заниматься своей преступной деятельностью, поскольку их целями становится Запад. В то же время в администрации Байдена осознают, что любые кибератаки США на «российские цели» могут быть чреваты ответными мерами со стороны России.

30 мая крупнейший в мире производитель мяса JBS подвергся кибератаке, из-за этого остановили работу многих скотобоен. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что напавшие на компанию хакеры могут находиться на территории России. Федеральное бюро расследований (ФБР) США приписывает кибератаку сервисам REvil и Sodinokibi.

До этого, 8 мая, компания Colonial Pipeline сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Американские СМИ сообщали, что за кибератакой стоит группировка связанных с Россией хакеров и их сообщество DarkSide.

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