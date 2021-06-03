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ФБР назвало атаковавших крупнейшего производителя мяса хакеров

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Фото: Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США приписывает кибератаку на крупнейшего в мире производителя мяса JBS сервисам REvil и Sodinokibi. Об этом представитель ведомства заявил в беседе с РИА Новости.

«Мы приписали это нападение REvil и Sodinokibi и напряженно работаем над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», — сказал собеседник издания.

30 мая предприятие подверглось кибератаке, из-за этого остановили работу скотобоен. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что напавшие на компанию хакеры могут находиться на территории России.

JBS USA — дочерняя компания бразильской JBS SA, крупнейшего в мире предприятия, перерабатывающего говядину и свинину.

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