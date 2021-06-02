Атакованный хакерами производитель мяса назвал сроки восстановления работы

Крупнейший производитель мяса в мире JBS, который был атакован хакерами, назвал сроки восстановления работы большей части своих фабрик. Об этом говорится в заявлении гендиректора компании Андре Ногейры, передает ТАСС.

Отмечается, что большинство заводов JBS USA и его подразделения Pilgrim's по производству говядины, свинины, птицы и готовых продуктов восстановят работу к среде, 2 июня. По словам Ногейры, это возможно, «учитывая прогресс, которого добились за последние 24 часа наши профессионалы в сфере IT и команды наших фабрик».

30 мая предприятие подверглось кибератаке, из-за этого остановили работу скотобоен. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что напавшие на компанию хакеры могут находиться на территории России.

JBS USA — дочерняя компания бразильской JBS SA, крупнейшего в мире предприятия, перерабатывающего говядину и свинину.