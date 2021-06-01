Кибератака на крупнейшего производителя мяса создала угрозу роста цен на еду

JBS, крупнейший производитель мяса в мире, остановил работу скотобоен в США и Канаде после кибератаки, которой компания подверглась в выходные. Это может нарушить цепочки поставок продукции и привести к дальнейшему росту цен на еду, пишет Reuters.
В понедельник, 1 июня, из-за атаки не работало австралийское подразделение JBS. В компании утверждают, что разбираются в произошедшем. «В воскресенье, 30 мая, JBS в США установила, что стала целью организованной кибератаки, затронувшей некоторые серверы, поддерживающие IT-системы в Северной Америке и Австралии», — говорится в заявлении JBS. Дополнительных комментариев о природе атаки там давать не стали, как и объяснять, почему она затронула производство мяса.
8 мая о кибератаке рассказала компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов. Это вызвало проблемы с поставками топлива, которые удалось разрешить к 14 мая. Компании пришлось заплатить хакерам 4,4 миллиона долларов, чтобы избежать полной остановки работы трубопровода.
На фоне проблем Colonial Pipeline рекордного уровня достигла розничная цена на бензин — в среднем на 7 процентов, а риск дефицита вынудил американцев начать разливать топливо по пластиковым пакетам.