Стала известна сумма выкупа хакерам за атаку на трубопровод в США

Стала известна сумма выкупа, которую американская компания Colonial Pipeline заплатила хакерам после атаки на трубопровод. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Генеральный директор компании Джозеф Блаунт (Joseph Blount) заявил, что он одобрил выплату киберпреступникам в размере 4,4 миллиона долларов. Он подчеркнул, что заплатил выкуп, чтобы не допустить полной остановки работы трубопровода.

«Я знаю, что это очень спорное решение», — отметил Блаунт. Топ-менеджер добавил, что ему нелегко было наблюдать, как деньги уходят к преступной группировке, но он уверен в правильности этого решения для страны. Отмечается, что Блаунт впервые публично признал, что компания заплатила злоумышленникам.

13 мая неофициально сообщалось, что руководители Colonial Pipeline заплатили выкуп почти в пять миллионов долларов после кибератаки. Отмечалось, что выплата прошла в криптовалюте, которую невозможно отследить. Деньги с компании требовали, чтобы она смогла вновь получить доступ к своим данным.

Группа хакеров DarkSide, атаковавшая в том числе трубопровод Colonial Pipeline, по версии властей США, получила 90 миллионов долларов выкупа за все время своей деятельности. За девять месяцев жертвами вымогателей стали, по меньшей мере, 47 компаний.