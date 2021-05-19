Атаковавшие трубопровод в США хакеры получили 90 миллионов долларов выкупа

Группа хакеров DarkSide, атаковавшая трубопровод Colonial Pipeline, по версии властей США, получила 90 миллионов долларов выкупа за все время своей деятельности. Об этом сообщает телеканал CNBC.

За девять месяцев жертвами вымогателей стали по меньшей мере 47 компаний, сумма выкупа за восстановление доступа к своим системам составляла около 1,9 миллиона долларов.

Отмечается, что деньги злоумышленникам перечисляли в биткоинах, при этом не все транзакции на счета хакеров могли быть замечены. Сумму в 90 миллионов долларов издание назвало «низшим пределом» той суммы, которую могла получить DarkSide.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия несет «некоторую ответственность» за кибератаку на оператора трубопровода Colonial Pipeline, даже если в процессе расследования информация о причастности Москвы не появится — дело в том, что нападавшие, предположительно, находились на территории России.

15 мая хакерская группировка DarkSide, атаковавшая американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, объявила о самороспуске. Компания уже полностью восстановила поставки топлива на восточном побережье США после атаки.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Президент США Джо Байден подчеркнул, что Москва не стоит за произошедшим. Однако при этом американский лидер считает, что совершившие нападение киберпреступники «находятся на территории России».