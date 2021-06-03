США напомнили России о ее обязанностях

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию бороться с преступностью в киберпространстве. Его слова передает CNN.

Дипломат напомнил Москве о ситуации с трубопроводом Colonial Pipeline и отметил, что виновные в ней злоумышленники якобы связаны с Россией. «Ответственная за кибератаку группировка, ее лидеры находились, находятся в России, поэтому я думаю, что российская сторона обязана сделать так, чтобы подобные кибератаки прекратились», — заявил он.

Блинкен заключил, что сейчас в мире растет угроза кибератак с целью вымогательства денег. Он подчеркнул, что каждая страна обязана делать все возможное, чтобы противостоять преступникам и не допустить новых нападений.

Colonial Pipeline — один из крупнейших трубопроводных операторов в США. 8 мая компания сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Американские СМИ сообщали, что за кибератакой стоит группировка связанных с Россией хакеров и их сообщество DarkSide. 19 мая стала известна сумма выкупа, которую генеральный директор компании заплатил злоумышленникам, чтобы не допустить полной остановки работы трубопровода.