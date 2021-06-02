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Байден ответил на обвинения в адрес России в кибератаках

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден ответил на обвинения в адрес России в кибератаках. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома, об этом сообщает РИА Новости.

В среду в ходе одного из публичных мероприятий американского лидера спросили, планирует ли он ответные меры против России в связи с приписываемой ей причастностью к совершению кибератак на американские объекты.

Президент США заявил, что «внимательно изучает» вопрос о возможных мерах против России.

Ранее американский аналитик Том Роган высказался о политике Байдена в отношении России и назвал его «мальчиком на побегушках» у Кремля. Эксперт рассказал о нескольких «подарках» американского лидера Москве. В их числе он назвал отказ Вашингтона от новых санкций против строительства газопровода «Северный поток-2», а также ограничение полномочий американской нефтяной компании в Сирии.

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