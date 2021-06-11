В Великобритании захотели встретиться с Лавровым

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил журналистам о своем намерении встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Reuters.

Рааб не назвал точной даты встречи, сказав только, что она состоится «в ближайшее время». Он также отказался комментировать вопросы, которые он захотел поднять в разговоре с российским коллегой.

Ранее Рааб оценил возможность «позитивных» отношений с Россией. По его словам, «дверь для позитивных отношений [с Россией] и дипломатии для нас всегда остается открытой», однако «поведение России должно измениться». По его мнению, Россия идет «против базовых норм международного права» будучи одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН. В качестве примера он назвал «балансирование на грани войны и бряцание оружием у границ Украины», а также приписываемые Москве кибератаки.

Глава британского МИД также допускал введение санкций против газопровода «Северный поток-2» после принудительной посадки лайнера Ryanair в Минске и задержания Протасевича. Он обещал, что британское правительство изучит такую возможность и проведет консультации с партнерами, чтобы узнать, какие дальнейшие шаги они планируют предпринять.