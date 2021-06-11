Раскрыты сроки переговоров между Лавровым и главой британского МИД

Глава МИД России Сергей Лавров и его британский коллега Доминик Рааб проведут переговоры на следующей неделе. Ориентировочные сроки переговоров раскрыла представитель российского ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова уточнила, что министры проведут разговор по телефону. Других деталей, касающихся предстоящих переговоров, не приводится.

Впервые о предстоящих переговорах сообщил британский министр. Рааб не назвал точной даты встречи, сказав только, что она состоится «в ближайшее время». Он также отказался комментировать вопросы, которые он захотел поднять в разговоре с российским коллегой.

Рааб также оценил возможность «позитивных» отношений с Россией. По его словам, «дверь для позитивных отношений [с Россией] и дипломатии для нас всегда остается открытой», однако «поведение России должно измениться». При этом ранее британский министр допускал введение санкций против газопровода «Северный поток-2» в связи с принудительной посадкой лайнера Ryanair в Минске и задержанием находившегося на борту экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.