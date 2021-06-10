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США и Великобритания отреагировали на признание ФБК экстремистским

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Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / РИА Новости

США и Великобритания отреагировали на решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) запрещенной в России экстремистской организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о «порочности» решения. По его словам, это является очередной «кафкианской атакой на тех, кто выступает против коррупции и за открытое общество, и сознательной попыткой, по сути, вывести за пределы закона настоящую политическую оппозицию в России».

В Госдепе США осудили решение Мосгорсуда. В заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса говорится, что приговор подвергает сотрудников, волонтеров и тысячи сторонников по всей России риску уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных Конституцией Российской Федерации.

Помимо ФБК, в России ликвидирована некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан», суд также запретил деятельность общественного движения «Штабы Навального». Представители Навального покинули зал заседания еще до вынесения решения. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Алексей Навальный в настоящий момент находится в исправительной колонии (ИК-2) в Покрове. Там он отбывает наказание по делу «Ив Роше». В середине января его арестовали в Шереметьево по возвращении из Германии. Основателю ФБК заменили условный срок на реальный. Причиной стало несоблюдение Навальным испытательного срока. Согласно решению суда, он пробудет в колонии 2,5 года.

Предыстория: Суд ликвидировал ФБК
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