У Навального захотели взыскать имущество на 29 миллионов рублей

У учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального ищут имущество и счета для взыскания долгов на 29 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.

По его словам, пока у Навального не удалось найти ничего, кроме единственного жилого помещения, которое нельзя взыскать согласно Гражданско-процессуальному кодексу. «Будем дальше искать», — добавил Аристов в разговоре с журналистами.

Ранее, 18 мая, суд взыскал с Навального 30 тысяч рублей по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена к блогеру о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В 2019 году Арбитражный суд Москвы взыскал с Навального, юриста Любови Соболь и ФБК около 88 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба по иску «Московского школьника». Также суд потребовал удалить видео об организации питания в столичных школах и детских садах, признав их порочащими деловую репутацию компании.

В августе 2020 года бизнесмен и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин выкупил у «Московского школьника» многомиллионный долг Навального, Соболь и ФБК. Он объяснил, что сделал это по двум причинам: чтобы рассчитаться с «Московским школьником», который понес убытки от действий «группы клеветников», и чтобы «раздеть и разуть эту группу недобросовестных людей».

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил оппозиционеру условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока и приговорил его к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.