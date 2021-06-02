Суд признал законность постановки Навального на профучет как склонного к побегу

Петушинский районный суд Владимирской области отказал в удовлетворении иска учредителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексею Навальному и признал законным его постановку на профилактический учет как склонного к побегу. По информации ТАСС, суд также установил, что в исправительной колонии №2 (ИК-2) не нарушались права осужденного на непрерывный восьмичасовой сон.

Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что будет обжаловать решение суда. При этом представители колонии заметили, что для снятия оппозиционера с профучета необходимы два условия: ошибка в нормативно-правовых актах и нарушение прав истца. Подобных нарушений в данном случае нет.

В мае суд начал рассмотрение иска Навального о признании незаконной его постановку на профилактический учет как склонного к побегу. По словам оппозиционера, для проверки сотрудники администрации будили его каждый час, лишая тем самым законного права на восьмичасовой сон.

В ответ на это в управлении ФСИН России по Владимирской области сослались на требования Минюста, согласно которым сотрудники колонии обязаны проверять заключенных, склонных к побегу и состоящих на профилактическом учете, каждые два часа.

Дважды условно осужденный Алексей Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». 17 января его арестовали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил оппозиционеру условный приговор за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.