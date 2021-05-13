Навальный подал иск к еще одной колонии

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный подал иск к еще одной исправительной колонии во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Октябрьского районного суда Владимира.

Иск к ИК-3 УФСИН России по Владимирской области поступил в суд 12 мая. В категории дела указано «Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, органов государственной власти, органов военного управления».

Адвокаты Навального и представители суда новый иск пока не прокомментировали.

Ранее Навальный подал в суд три иска к исправительной колонии в Покрове, где оппозиционер отбывает наказание по делу «Ив Роше». Адвокаты решили оспорить постановку их подзащитного на профилактический учет как склонного к побегу. Кроме того, был подан иск из-за невыдачи книг Навальному.

Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». При этом оппозиционеру сократили срок на 50 дней, засчитав время, проведенное им под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, Навальный проведет в колонии 2,5 года.